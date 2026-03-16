Dopo due anni di assenza a causa di problemi di salute, l’ex calciatore torna a giocare in Italia per l’evento Live The Dream. La sua partecipazione è stata annunciata in occasione di questa manifestazione, che si svolge in Italia. Il ritorno in campo rappresenta un momento importante per l’atleta, che riprende l’attività calcistica nel nostro paese.

Dopo due anni dai problemi di salute che hanno afflitto il Pocho Lavezzi, l’ex Napoli torna sui campi di calcio in Italia. L’appuntamento sarà a Frosinone il 4 giugno: dopo il ritiro dal calcio professionistico, l’ex attaccante di Napoli e Psg tornerà a giocare davanti al pubblico europeo allo Stadio Benito Stirpe. L’occasione è Live The Dream, l’evento che permette ai tifosi di scendere in campo insieme ad ex calciatori professionisti. Il format è semplice ed unico: gli appassionati possono partecipare alle aste online sul sito livethedream.it e conquistare un ruolo in campo accanto agli ex calciatori professionisti. Per farlo è necessario registrarsi gratuitamente sul sito livethedream. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Pocho Lavezzi torna a giocare in Italia per l’evento Live The Dream

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