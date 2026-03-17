Lautaro Calhanoglu e Bastoni | chi rientra contro la Fiorentina

L'Inter si prepara per la partita contro la Fiorentina e Christian Chivu si è unito agli allenamenti ad Appiano Gentile. Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni sono tornati a lavorare con il gruppo e potrebbero essere disponibili per la sfida di domenica sera. La squadra si sta allenando in vista dell'importante impegno di campionato.

La situazione in casa Inter in vista della trasferta di domenica sera in campionato con la Fiorentina Sorride Christian Chivu alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della trasferta contro la Fiorentina di domenica sera. Lautaro Martinez in dubbio per Fiorentina-Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico dell’ Inter ha tirato un sospetto di sollievo per la sconfitta del Milan sul campo della Lazio, conservando un rassicurante +8 in classifica sui cugini del ‘Diavolo’. Inoltre, Chivu recupera per Firenze il faro Calhanoglu dopo un periodo condizionato da diversi problemi fisici. Il centrocampista turco aveva accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia prima del derby e per questo saltato l’ultima gara pareggiata con l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lautaro, Calhanoglu e Bastoni: chi rientra contro la Fiorentina Articoli correlati Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji... Inter Lecce, Chivu prepara le scelte: rientra Acerbi, Bonny supera Lautaro. Scelto il sostituto di CalhanogluMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... PIOLI ESONERATO PALLADINO NUOVO ALLENATORE!ADANI #adani #pioli #fiorentina #calcio #seriea #news Approfondimenti e contenuti su Lautaro Calhanoglu e Bastoni chi... Temi più discussi: Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta; Inter, quanto sono importanti Calhanoglu e Lautaro: i dati. VIDEO; Inter, buone notizie da Thuram. Gli aggiornamenti su Lautaro, Calhanoglu e Bastoni; Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa. Infortunati Inter | Bastoni, Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro: le novità verso la 30^ giornataFocus rivolto ai giocatori attualmente ai box tra le fila dei nerazzurri. Proprio nelle scorse ore è arrivato l’esito degli esami di Mkhitaryan: stop muscolare per l’armeno, che è già praticamente ... fantamaster.it Sky – Inter, Calhanoglu in gruppo e recuperato per Firenze! Le novità su Bastoni e LautaroArrivano importanti novità dall'allenamento mattutino dell'Inter ad Appiano Gentile verso la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina ... msn.com Clarin - #Argentina, amichevole in patria contro l'U20 al posto della #Finalissima L' #Inter e #Lautaro attendono notizie x.com L’Inter può davvero perdere lo scudetto Gli sbalzi d’umore sono continui, storicamente imprevedibili (Gazzetta) Ad Appiano c’è sempre l’antico rischio di uno stato d’animo ballerino, soprattutto nell’attesa che torni a pieno regime Lautaro Martinez vero ricostit - facebook.com facebook