Inter Lecce Chivu prepara le scelte | rientra Acerbi Bonny supera Lautaro Scelto il sostituto di Calhanoglu

Chivu valuta le strategie per la partita Inter-Lecce, considerando il rientro di Acerbi e la crescita di Bonny, che supera Lautaro nelle scelte di formazione. In particolare, il tecnico si concentra sulla gestione delle energie e sulle soluzioni di centrocampo, cercando di ottimizzare l’organico in vista della sfida. È stato anche scelto il sostituto di Calhanoglu, per garantire equilibrio e efficacia in campo.

Inter News 24 Inter Lecce, gestione delle energie e soluzioni obbligate a centrocampo: Chivu studia l'assetto migliore per il recupero contro i salentini. Dopo la giornata di riposo concessa alla squadra, i nerazzurri torneranno ad allenarsi domani mattina alla Pinetina per rifinire la preparazione in vista del recupero di Inter Lecce, gara rinviata nelle scorse settimane per la concomitanza con la Supercoppa Italiana. La sfida contro i salentini rappresenta un passaggio importante per la squadra di Inter, chiamata a gestire uomini e risorse in un momento delicato della stagione. In difesa è atteso il rientro di Francesco Acerbi, centrale esperto e leader del reparto, che dovrebbe guidare la linea a tre con Manuel Akanji, difensore duttile e rapido in marcatura, e Alessandro Bastoni, mancino di qualità fondamentale nell'impostazione dal basso.

