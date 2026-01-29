achille lauro co conduttore di sanremo 2026 con carlo conti e laura pausini

Achille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026. L’artista romano si unisce a Carlo Conti e Laura Pausini per condurre il festival. La notizia circola da Roma, dove si sta preparando l’evento, e molti si chiedono come Lauro si inserir? nel cast. La sua presenza come co-conduttore è stata confermata, e su come sarà il suo ruolo si attendono dettagli nei prossimi giorni.

Roma, 29 gennaio 2026 – Achille Lauro sarà co-conduttore del Festival di Sanremo 2026 insieme al direttore artistico e conduttor e Carlo Conti e alla co-conduttrice Laura Pausini della seconda serata. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso Carlo Conti durante l’edizione del Tg1 delle 20 di oggi giovedì 29 gennaio. “Canterò? Decide Carlo. Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, non potevo chiedere di meglio. Io sarò sicuramente un passo indietro”. Chi sarà l’ospite internazionale?. Sfumato il sogno Madonna – “A oggi quella strada è impossibile da percorrere” ha dichiarato qualche settimana fa il direttore artistico -, aumenta l’attesa per capire chi potrà essere l’ospite di respiro internazionale, Laura Pausini a parte ovviamente, che impreziosirà il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Carlo Conti, rispondendo al direttore di Novella 2000 "Roberto Alessi", alla domanda se Achille Lauro andrà a Sanremo a cantare "Perdutamente", ha risposto: "Mi attivo" #achillelauro #perdutamente #fblifestyle #sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook