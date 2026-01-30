Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026 | affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico Carlo Conti, che lo ha confermato durante il Tg1 delle 20. Lauro affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini sul palco del festival, confermando la sua presenza nell’edizione che si terrà tra pochi mesi.

Sarà Achille Lauro il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1. L’artista romano affiancherà Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata di martedì 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76ª edizione della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, che vedrà Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. Il legame tra Achille Lauro e Sanremo. Per Achille Lauro si tratta di un ritorno all’Ariston in una veste inedita, dopo una lunga e significativa storia con il Festival.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

