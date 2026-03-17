Un attentato alla sinagoga e alcune carte riservate di Abu Nidal sono al centro di un dibattito pubblico. L'ex ministro ha dichiarato che è giunto il momento di rendere pubblici tutti i documenti ancora secretati. Nel corso degli anni, Abu Nidal ha avuto contrasti con l'OLP di Yasser Arafat, l'Iran, il terrorista Carlos e il gruppo Separat.

Adulti Nidal, i contrasti con l'Olp di Yasser Arafat, l'Iran, il terrorista Carlos e il gruppo Separat. Molto è stato scoperto sui mandanti dell'attentato del 9 ottobre 1982 alla sinagoga di Roma ma molto è ancora da scoprire. E molto altro ancora è in documenti top secret che, se declassificati, potrebbe chiarire meglio i contorni della vicenda. "La conferma delle convergenze tra l'attacco al Tempio Maggiore, in cui perse la vita il piccolo Stefano Gaj Taché, e la strage del ristorante 'Jo Goldenberg' a Parigi, avvenuta nell'agosto dello stesso anno, non è solo un successo giudiziario, ma una fondamentale verità storica che riemerge dal buio degli anni di piombo", dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, già consigliere della Commissione Mitrokhin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'attentato alla sinagoga e le carte segrete di Abu Nidal. Mollicone: "È ora di declassificare tutto"

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