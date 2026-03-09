Attentato alla sinagoga di Liegi l’esplosione nel cuore della notte | Atto di violento antisemitismo

Nella notte tra domenica e lunedì, un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla sinagoga di Liegi, nel sud del Belgio. L'esplosione ha causato danni alla facciata dell'edificio e ha provocato l’intervento delle forze di sicurezza. Non ci sono state vittime, ma l’episodio è stato qualificato come un atto di violento antisemitismo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte tra domenica e lunedì davanti alla sinagoga di Liegi, nel sud del Belgio. L’edificio è stato seriamente danneggiato: secondo le testimonianze dirette e i primi rilievi della polizia, la vetrata principale della sinagoga è saltata per aria, mentre sono stati infranti i vetri delle finestre pure di altri edifici. L’esplosione è avvenuta attorno alle 4 di notte, anche per questo non risultano feriti. Il sindaco di Liegi Willy Demeyer ha condannato duramente l’azione «estremamente violenta di antisemitismo », respingendo qualsiasi tentativo di «importante nella nostra città i conflitti esterni». L’indagine su quanto accaduto è stata affidata alla divisione terrorismo della polizia giudiziaria di Liegi. 🔗 Leggi su Open.online

