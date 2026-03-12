Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit Morto l' assalitore

Nella giornata di oggi si è verificato un attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit, il più grande tempio ebraico riformato negli Stati Uniti. L'assalitore coinvolto nell'attacco è morto durante l'evento. Nel 2018, una strage simile si era verificata alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, compiuta da un suprematista bianco.

Nel 2018 la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh a opera di un suprematista bianco. Oggi un attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit, il più grande tempio ebraico riformato d’America. Un terrorista al volante si è schiantato contro la porta, poi è sceso sparando. La sicurezza avrebbe risposto al fuoco. L’assalitore è morto. Unico morto. Intanto si segnalava un altro “incidente” alla sinagoga di Trondheim, in Norvegia. Sempre in Norvegia due uomini armati sono stati fermati davanti all’unica sinagoga di Oslo. Poi la bomba esplosa di fronte alla sinagoga di Liegi, senza contare i colpi di pistola sparati contro tre sinagoghe di Toronto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

