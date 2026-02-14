Il tecnico dell’Atalanta, Palladino, ha spiegato che la squadra non si concentra ancora sulla qualificazione in Champions League, ma punta a migliorare la posizione in classifica. Dopo aver battuto la Lazio a Roma con un punteggio di 2-0, il mister ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla Serie A. Nel corso dell’intervista, ha anche parlato delle condizioni di Raspadori, che è uscito dall’incontro all’86’ a causa di un problema muscolare.

L’INTERVISTA. le parole del mister nerazzurro dopo la vittoria a Roma contro la Lazio per 0-2. Preoccupa Raspadori, uscito all’86’ per un risentimento muscolare. «Il campionato nostro si è riaperto quando sono arrivato a Bergamo, l’obiettivo era scalare la classifica. Abbiamo fatto un bel percorso ma non è ancora nulla; siamo venuti fuori dalle difficoltà, siamo cresciuti e queste partite servono ad acquisire consapevolezza e autostima. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, con un grande allenatore. Un match equilibrato in cui siamo stati cinici e bravi a portare a casa questa vittoria». Champions? Non dobbiamo guardare a questo, ma ragioniamo partita per partita senza focalizzarsi sulla classifica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Palladino: «Non pensiamo alla Champions ma a scalare la classifica»

Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Palladino ha commentato l’incontro, sottolineando come la squadra abbia disputato una partita equilibrata contro la capolista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.