La masterclass del Bayern a Bergamo | un’Atalanta semplicemente inferiore al cospetto di una macchina perfetta

Durante la partita a Bergamo, il Bayern ha mostrato un ritmo di gioco talmente rapido da rendere difficile catturare le azioni con la fotografia. L’Atalanta si è trovata in una posizione di inferiorità, incapace di contrastare la velocità e la precisione degli avversari, che hanno controllato il gioco senza lasciare spazio a reazioni o tentativi di risposta. Il dominio bavarese è stato evidente nel modo in cui hanno gestito il pallone e il movimento dei giocatori.

Bergamo. Un movimento di palla e uomini talmente veloce da sfuggire anche all'obiettivo dei fotografi, oltre che ai tentativi di aggressione alta portati dagli avversari, che porta ad esercitare un dominio calcistico che non permette nemmeno appello. Se quella di Dortmund per la Dea era stata una lezione di cui fare tesoro per migliorare, mettendo tutto in pratica nella gara di ritorno otto giorni dopo e concludendo la rimonta storica, la partita con il Bayern è stata più che altro una specie di masterclass. Quelle in cui, appena ti alzi dal banco, fai anche fatica a capire che cosa sia effettivamente appena successo e ti ritrovi di fronte appunti talmente confusi da doverli rimettere in ordine.