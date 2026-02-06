Presentato ieri all’Officina Badoni il libro sui 250 anni della storia della storica azienda lecchese oggi bergamasca

Ieri all’Officina Badoni di Lecco è stato presentato il libro che ripercorre i 250 anni della storia dell’azienda, oggi diventata “bergamasca”. Oltre 130 persone hanno assistito alla presentazione, ascoltando gli autori Giorgio Cortella, Gianfranco Colombo e Francesco D’Alessio raccontare le tappe di questa lunga avventura.

Oltre 130 persone hanno assistito ieri, venerdì 6 febbraio, all’Officina Badoni alla presentazione del libro “Da “Badoni” a “Bonfantitalgru”: da 250 anni una storia senza fine”, curato da Giorgio Cortella, con testi dello stesso Cortella, Gianfranco Colombo e Francesco D’Alessio. Il libro, edito da Correlazioni, ripercorre le vicende della storica azienda lecchese che ha giocato un ruolo fondamentale nella scrittura della storia dell’industria metalmeccanica italiana, affermandosi come uno dei suoi principali protagonisti grazie alla visione innovativa della famiglia imprenditoriale che l’ha guidata fino agli anni Ottanta del Novecento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

