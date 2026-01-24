La lezione della storia Ortona celebra il Giorno della memoria

Il Comune di Ortona ricorda il Giorno della Memoria con un incontro pubblico intitolato “La lezione della storia”, che si terrà martedì 27 gennaio alle ore 10 nella sala Eden. L’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura, è un’occasione per riflettere sulla storia e sull’importanza della memoria collettiva.

La morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend Martedì 27 gennaio, alle ore 10, nella sala Eden, il Comune di Ortona celebra il Giorno della Memoria con l’incontro pubblico “La lezione della storia”, promosso dall’assessorato alla Cultura. L’iniziativa propone un momento di approfondimento dedicato alla Shoah e al valore della memoria storica come strumento di conoscenza e comprensione del presente. A intervenire sarà il giornalista e saggista Carlo Romeo, relatore della mattinata, con la moderazione di Enrico Giancristofaro.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Arezzo celebra il Giorno della Memoria: cerimonie e testimonianze per non dimenticareIl 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge del 20 luglio 2000.

Leggi anche: “Ancorati al passato con rotta verso il futuro”: Ortona celebra i 160 anni di storia della guardia costiera [FOTO]

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’Impero - Lezione di Storia con Anpi e ISTR; A Trieste la Lezione di storia sui giovani e l’eredità del Sessantotto; La lezione attuale della storia di Liliana Segre; Lezioni di storia a teatro sulle opere dell’uomo.

La lezione della storia, Ortona celebra il Giorno della memoriaMartedì 27 gennaio, alle ore 10, nella sala Eden, il Comune di Ortona celebra il Giorno della Memoria con l’incontro pubblico La lezione della storia, promosso dall’assessorato alla Cultura. chietitoday.it

«Lezioni di Storia» al Teatro Donizetti: Alessandra Bucossi parla di CostantinopoliCostantinopoli, la nuova Roma è il titolo del prossimo appuntamento della terza edizione di Lezioni di Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Late ... ecodibergamo.it

L’umanità può davvero imparare la lezione della storia, o siamo destinati a scivolare ottusamente sempre negli stessi errori, negli stessi orrori - facebook.com facebook