Il trasferimento di Frattesi all’Inter rimane incerto, con il club nerazzurro fermo sulla propria posizione e senza intenzione di fare sconti. La Juventus continua a mostrare interesse, ma le trattative sulla modalità di acquisto sono ancora in fase di definizione. Le ultime notizie evidenziano una distanza tra le parti, mantenendo aperto il possibile futuro del giocatore tra le due squadre.

Frattesi Inter, la Juventus resta interessata al centrocampista romano. Ma per il momento resta la distanza sulla formula. Le ultime Il tema Frattesi Inter è diventato uno dei più caldi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Il futuro di Davide Frattesi sembra infatti sempre più lontano da Milano: il centrocampista della Nazionale azzurra, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissime

