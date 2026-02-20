Turismo Campania al top | Napoli hub del Mezzogiorno

La Campania si posiziona al ventesimo posto tra le 98 regioni dell’area UE4, che include Italia, Spagna, Francia e Germania, per l’indice di competitività turistica. La regione si distingue per la crescita del numero di visitatori e per l’aumento delle strutture ricettive. Napoli, in particolare, attira turisti da tutto il mondo grazie ai suoi musei e ai monumenti storici. Le autorità locali investono in infrastrutture e promozione per rafforzare il settore. La Campania continua a consolidare la sua posizione come una delle mete principali del Sud Italia.

Su 98 regioni dell’area UE4, comprendente Italia, Spagna, Francia e Germania, la Campania è ventesima per indice di Competitività turistica regionale che misura la performance (arrivi e presenze), l’offerta (strutture e addetti) e l’intensità (la densità di domanda e offerta turistica). È la prima tra le regioni del Mezzogiorno, e il suo indice di competitività è superiore non solo alle medie Sud e Italia ma anche a quella degli altri tre Paesi. Una regione fortemente competitiva, insomma, con margini di crescita importanti e un aumento del fatturato per il solo comparto “Alberghi e Ristoranti” del 39,7% nel 2025 rispetto al 2019, a quota 8,2 miliardi (il dato Italia nello stesso periodo si ferma a +25,6%, quello del Mezzogiorno a +32,1%). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

