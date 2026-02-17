In Spagna, i medici hanno deciso di scioperare per protestare contro la riforma proposta dal governo Sanchez. La loro protesta nasce dalla percezione che il progetto di modifica dello “Statuto quadro” del personale sanitario non risolva i problemi reali del settore, ma tenti solo di tamponare una situazione ormai critica. Durante lo sciopero, molti medici hanno organizzato presidi davanti agli ospedali di Madrid e Barcellona, chiedendo condizioni di lavoro più giuste e maggiori risorse.

La Riforma introdotta dal governo Sanchez ha causato malcontento tra i medici. Il progetto di riforma dello “ Statuto quadro ” del personale sanitario, infatti, è stato percepito come un tentativo maldestro di mettere un cerotto su una ferita profonda. Pertanto, i medici sono chiamati a uno sciopero che avrà inizio lunedì e proseguirà una settimana al mese fino a giugno. L’intento dei medici è di mostrare il loro rifiuto per lo Statuto Quadro promosso dal Ministro della Salute, un regolamento che disciplina le condizioni di lavoro del Sistema Sanitario Nazionale (SNS). Cosa ha causato lo sciopero tra i medici in Spagna?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spagna, i medici scioperano contro la riforma del governo Sanchez. Quali sono le loro richieste?

