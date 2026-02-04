Carta del docente ritardo senza fine | bonus fermo e formazione a rischio

La Carta del docente ancora non arriva nelle mani degli insegnanti. A febbraio, il bonus da 500 euro per la formazione resta bloccato, senza che sia stato ancora firmato il decreto atteso da settimane. Gli insegnanti aspettano, mentre il rischio di perdere il bonus si fa sempre più concreto.

Siamo ormai entrati nel mese di febbraio e della Carta del docente non c’è ancora traccia. Il bonus da 500 euro destinato alla formazione degli insegnanti, istituito dalla legge 107 del 2015, resta fermo in attesa di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto vedere la luce entro gennaio. Un ritardo che sta provocando un’ondata di proteste sindacali, petizioni e persino interrogazioni parlamentari. Carta del docente in ritardo. Nelle scuole, intanto, si apre il secondo quadrimestre nell’incertezza più totale: i docenti non sanno quando riceveranno il bonus, quale sarà l’ importo effettivo e se verranno finalmente liquidati anche gli arretrati dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

