Papà va a prendere i figli dalla ex moglie e si accorge che sono in stato confusionale ridacchiano hanno sonnolenza e fame anomala | la mamma dava loro caramelle alla cannabis per avere tempo per sé Condannata

Un padre è andato a prendere i figli dalla ex moglie e ha notato che i bambini di 6, 10 e 11 anni erano in stato confusionale, ridacchiavano, avevano sonnolenza e fame anomala. La madre, secondo le indagini, dava loro caramelle alla cannabis con l’intento di tenerli calmi e avere tempo per sé. La donna è stata condannata per il suo comportamento.

Stephany Leanette Mogg, è stata condannata a un anno di carcere dopo aver somministrato con regolarità ai tre figli caramelle gommose contenenti THC Caramelle alla cannabis ai figli di 6, 10 e 11 anni per “tenerli calmi” e avere “del tempo per sé”. È quanto accaduto nel Michigan, dove una donna di 34 anni, Stephany Leanette Mogg, è stata condannata a un anno di carcere dopo aver somministrato con regolarità ai tre figli caramelle gommose contenenti THC, il principio attivo psicoattivo della cannabis. A far emergere la vicenda è stato il padre dei bambini. Il 10 marzo 2025, andato a riprenderli a casa dell’ex moglie, si è accorto che qualcosa non andava: i figli apparivano “in stato confusionale, ridevano senza motivo”, avevano un comportamento fuori dalle righe e mostravano sonnolenza e fame anomala”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

