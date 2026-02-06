Hiba, la giovane tedofora di Save the Children, racconta la sua esperienza al Punto Luce di Milano. Cresciuta in un centro di accoglienza, dice che tutti i bambini meritano un’opportunità come quella di portare la Fiamma Olimpica. Lei stessa ha dimostrato come la forza e la speranza possano nascere anche dalle difficoltà. Oggi, a Milano, Hiba ha acceso i riflettori su un messaggio semplice ma importante: nessuno deve rinunciare ai sogni.

Milano, 6 febbraio 2026 – Save the Children è presente a MilanoCortina 2026 con una tedofora d’eccezione c he incarna i valori più alti della Fiamma Olimpica: la resilienza, l’inclusione, la pace. Dal Marocco al Giambellino. Si chiama Hibatallah Najid (detta Hiba), arrivata in Italia all’età di 9 anni e cresciuta al Punto Luce Giambellino di Milano di Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Hiba, 21 anni, di origine marocchina, è arrivata in Italia da bambina affrontando stereotipi e difficoltà, fino a quando ha scoperto come far sentire la propria voce al Punto Luce di Save the Children al Giambellino di Milano, il luogo che per primo l’ha fatta sentire davvero benvenuta nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hiba, la tedofora di Save the Children cresciuta al Punto Luce: “Tutti i bimbi hanno bisogno di un’opportunità”

