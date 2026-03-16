Schiacciata dal cancello di casa muore donna di 52 anni | tragedia a Lampedusa

A Lampedusa, una donna di 52 anni è rimasta uccisa dopo essere stata travolta dal cancello di casa, che si è staccato dalle guide a causa del forte vento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente.

A Lampedusa una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello di casa che sarebbe uscito dalle guide a causa del forte vento. Inutile, purtroppo, l'intervento di alcuni passanti che hanno tentato di aiutarla e del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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