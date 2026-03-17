L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata bersaglio di un attacco con droni e razzi. Almeno un razzo ha colpito la sede diplomatica, causando un’esplosione e generando una colonna di fumo nero sopra la città. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o danni. L’attacco si è verificato nel cuore della capitale irachena.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi: almeno uno ha centrato la sede diplomatica, provocando un’esplosione e una densa colonna di fumo nero visibile sopra la capitale irachena. In precedenza, un altro drone aveva colpito un hotel della città dove alloggiava anche personale italiano, rimasto però illeso. Poche ore prima sempre nella capitale irachena un drone è stato indirizzato su un hotel dove alloggiava anche personale italiano. I militari italiani non sono stati coinvolti dall’esplosione e sono in sicurezza. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è immediatamente messo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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