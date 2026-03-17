Attacco nella notte a Baghdad | colpita l’ambasciata degli Stati Uniti

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata presa di mira da droni e razzi. L’attacco ha provocato momenti di tensione nella capitale irachena, con i responsabili che hanno colpito la sede diplomatica senza provocare vittime. La notizia si aggiunge alle azioni di questa natura che si sono verificate recentemente nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Droni e razzi contro la sede diplomatica americana. Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata bersaglio di un attacco con droni e razzi, causando momenti di forte tensione nella capitale irachena. Secondo le prime ricostruzioni, almeno uno dei vettori ha colpito direttamente il complesso diplomatico, provocando un’esplosione all’interno dell’area dell’ambasciata. Coinvolto anche un hotel della capitale. Prima dell’attacco alla sede diplomatica, un altro drone aveva già colpito un hotel di Baghdad, struttura che ospitava anche personale italiano. Fortunatamente, non si registrano coinvolgimenti tra i cittadini italiani presenti nella struttura, nonostante l’esplosione abbia generato forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco nella notte a Baghdad: colpita l’ambasciata degli Stati Uniti Articoli correlati Oslo, esplode ordigno nella notte, danneggiato l’ingresso dell’ambasciata degli Stati UnitiL'esplosione la scorsa notte intorno all'una: in corso del indagini da parte della polizia, che al momento non esclude nessuna pista. Colpita l’ambasciata Usa a BaghdadUn attacco di droni ha preso di mira l’ambasciata USA a Baghdad all’alba di sabato, ha detto un alto funzionario della sicurezza irachena. Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta» Tutto quello che riguarda Stati Uniti Temi più discussi: Attacco con un drone alla base italiana in Kuwait. Nessun ferito. Distrutto un nostro velivolo; In Libano gli sfollati sono più di un milione; Attacco all'Iran, le notizie del 9 marzo 2026 | Mojtaba, figlio di Ali khamenei, nuova Guida Suprema. Trump: 'Non durerà'. Netanyahu: 'Lo uccideremo'.; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran. L’attacco degli Stati Uniti all’isola di KhargNon sono state colpite le infrastrutture petrolifere dell'isola, fondamentali per l'Iran, ma quelle militari: è stato, insomma, una specie di avvertimento ... ilpost.it Attacco con drone all’ambasciata USA a Baghdad: esplosioni nella notte e vittimeUn attacco con drone ha colpito il complesso dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, nel cuore della Baghdad, provocando esplosioni e un incendio sul tetto dell’edificio diplomatico. L’episodio s ... msn.com Gli Stati Uniti hanno detto che il presidente cubano deve dimettersi per far andare avanti e progredire le trattative nell'ambito dei contatti in corso sul futuro dell'isola. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. La mossa eliminerebbe una figura chiave - facebook.com facebook Appello sul petrolio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede agli altri Paesi di intervenire per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di greggio. Parlando della crisi nell’area, Trump ha sottolineato x.com