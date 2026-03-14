All’alba di sabato, un attacco di droni ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, secondo un alto funzionario della sicurezza irachena. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma l’attacco ha causato danni alla struttura. La polizia irachena ha avviato le indagini per identificare i responsabili e determinare l’origine dei droni utilizzati.

Un attacco di droni ha preso di mira l’ ambasciata USA a Baghdad all’alba di sabato, ha detto un alto funzionario della sicurezza irachena. Un giornalista dell’Afp ha visto del fumo nero levarsi sopra il complesso diplomatico nel cuore della capitale. «Un drone ha colpito l’ambasciata», ha detto il funzionario della sicurezza all’AFP. Un secondo funzionario della sicurezza ha confermato l’attacco all’ambasciata. L’attacco segue una serie di attacchi contro un influente gruppo armato filo-iraniano prima dell’alba di sabato, che hanno causato due morti nella capitale irachena, secondo fonti della sicurezza. Un giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Colpita l’ambasciata Usa a Baghdad

Articoli correlati

Iran, colpita l’ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran completamente sconfitta» – La direttaNel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg.

Baghdad: drone colpisce l’ambasciata USA. Trump: TeheranSabato 14 marzo 2026, alle ore 07:18, il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si apre con un colpo diretto...

US Embassy struck in Baghdad

Una selezione di notizie su Colpita l'ambasciata Usa a Baghdad

Temi più discussi: Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, per la polizia è un attacco mirato: Legami con l'Iran; Oslo, potente esplosione vicino all'ambasciata Usa; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Esplosione all'ambasciata americana a Oslo nella notte.

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran è stata completamente sconfitta»Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso ... ilgazzettino.it

Colpita da un drone l’ambasciata Usa a Baghdad. Trump: l'Iran è stato completamente sconfitto. La direttaHamas ha esortato il suo alleato Iran a cessare gli attacchi contro i Paesi vicini del Golfo come risposta agli attacchi israelo-statunitensi ... gds.it

Trump: «Colpita l'isola di Kharg. L'Iran liberi Hormuz o distruggerò le basi petrolifere» | La diretta - facebook.com facebook

Lite tra migranti nel Foggiano, un morto. La vittima colpita a martellate da un altro ospite del 'ghetto' l'Arena #ANSA x.com