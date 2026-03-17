Oggi si registrano due eventi significativi: l’ambasciata americana a Baghdad è stata colpita e in Medio Oriente, Israele ha ucciso il comandante dei Basij. Inoltre, le forze israeliane continuano gli attacchi contro le postazioni di Hezbollah. Questi sono i principali avvenimenti che si sono verificati nel corso della giornata.

I principali fatti della giornata, in breve: Israele continua nell'attacco contro le roccaforti di Hezbollah. Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono di arrivare a una soluzione politica del conflitto. L'ambasciata americana a Bagdad è stata colpita da un drone. L'Iran continua a colpire gli Emirati Arabi. Molti paesi asiatici iniziano a razionare il carburante. L'esercito israeliano ha ucciso il comandante del Basij, Gholamreza Soleimani. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno reso noto che il comandante dell'unità Basij iraniana, un gruppo paramilitare coinvolto nella brutale repressione delle proteste antigovernative, Gholamreza Soleimani è stato ucciso in un raid dell'aviazione israeliana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ambasciata americana a Baghdad è stata colpita. Israele ha ucciso il comandante dei Basij

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