Droni in agricoltura per limitare uso di acqua fertilizzanti e fitofarmaci | giornate dimostrative

A Torre Santa Susanna, una giornata dimostrativa ha mostrato come i droni possano migliorare l’agricoltura. Durante l’evento, agricoltori hanno visto come i droni aiutino a ridurre l’uso di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. Questi dispositivi volanti permettono di monitorare le colture in modo più preciso e rapido rispetto ai metodi tradizionali. Molti agricoltori sono interessati a integrare questa tecnologia nelle loro aziende. La dimostrazione ha acceso l’interesse per l’innovazione tra coloro che vogliono ottimizzare le risorse in campagna.

Evento organizzato dai Giovani di Confagricoltura Anga Brindisi e Lecce. Le iniziative prevedono dimostrazioni pratiche in campo e momenti di confronto con tecnici ed esperti TORRE SANTA SUSANNA - I droni rappresentano una delle innovazioni più interessanti per l'agricoltura moderna, perché consentono di ridurre i costi, migliorare la qualità delle produzioni e aumentare la sicurezza dei lavoratori. Grazie al monitoraggio dall'alto e ai sistemi di rilevamento avanzati, è possibile intervenire in modo mirato sulle colture, limitando l'uso di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci. Per promuovere la conoscenza di queste tecnologie, i Giovani di Confagricoltura Anga Brindisi e Lecce hanno organizzato una serie di giornate dimostrative e divulgative dedicate all'utilizzo dei droni in agricoltura.

