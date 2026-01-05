Agricoltura anche Ravenna in marcia a Milano | Non siamo merce di scambio e i consumatori non sono cavie

Gli agricoltori dell’Emilia-Romagna, tra cui quelli di Ravenna, confermano la loro presenza alla manifestazione nazionale del 9 gennaio a Milano, promossa da Coapi. L’obiettivo è sottolineare il valore del settore agricolo e difendere i diritti dei produttori, ribadendo che i consumatori non sono cavie e che l’agricoltura non può essere considerata una merce di scambio. Una partecipazione unitaria per un settore strategico e fondamentale per il paese.

