A Urbino prende il via la quarta edizione del Master di I livello in “Game Based Learning e Gamification nei contesti educativi”. Il percorso, rivolto a docenti ed educatori, approfondisce le potenzialità del gioco come strumento didattico, offrendo competenze per integrare metodologie innovative nelle pratiche educative. Un'opportunità per scoprire come il gioco possa arricchire e rendere più efficace l'apprendimento.

All'Università di Urbino si punta sul valore del gioco: in partenza la nuova edizione del master di I livello in "Game based learning e gamification nei contesti educativi": un percorso dedicato a docenti ed educatori, per scoprire e riscoprire le potenzialità e le risorse dello strumento ludico. Previsto esonero tasse per i docenti e 50% .

Ad Urbino il gioco in classe si fa serio: in partenza la quarta edizione del Master in “Game Based Learning e Gamification nei contesti educativi”.

