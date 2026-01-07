Supporti educativi | nasce Ponti Educativi il nuovo sistema di doposcuola inclusivi per minori con fragilità

Ponti Educativi è un nuovo sistema di doposcuola inclusivi pensato per supportare minori con fragilità a Rimini e Bellaria Igea Marina. Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni con difficoltà scolastiche, linguistiche, sociali o familiari, offrendo un accompagnamento educativo mirato e sostenibile. L’obiettivo è promuovere l’inclusione e il benessere dei giovani in un contesto di sostegno comunitario.

"Ponti Educativi: doposcuola inclusivi per minori con fragilità" è un progetto che coinvolge Rimini e Bellaria Igea Marina e che punta a sostenere bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni con difficoltà scolastiche, linguistiche, sociali o familiari. L'iniziativa offrirà spazi sicuri, supporto allo.

Rimini, Ponti Educativi: un progetto di doposcuola per studenti con fragilità

