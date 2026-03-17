L’Afghanistan ha dichiarato che almeno 400 persone sono morte in un attacco aereo su un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti nella capitale Kabul. Il governo afghano ha inoltre accusato il Pakistan di aver effettuato il raid. Islamabad ha invece negato ogni coinvolgimento nell’operazione. La vicenda ha suscitato forti tensioni tra i due paesi.

Il governo dell’ Afghanistan ha accusato il Pakistan di un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti a Kabul. Il governo, riferisce Reuters, ha dichiarato: “Almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pakistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul”. Islamabad respinge le accuse, spiegando di aver attaccato esclusivamente forze militari talebane e siti militari. Il ministro dell’Informazione del Pakistan, Attaullah Tarar, aveva dichiarato che nella notte le forze armate pakistane avevano condotto “ raid aerei di precisione ” contro siti e strutture utilizzati da gruppi militanti afghani nelle aree di Kabul e Nangarhar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Afghanistan accusa il Pakistan:” 400 morti in un raid su un ospedale a Kabul”. Islamabad nega

Articoli correlati

Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad negaL’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti...

Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta.

Contenuti e approfondimenti su Afghanistan accusa

Temi più discussi: L'Afghanistan accusa il Pakistan: Sei civili uccisi in attacchi aerei; Islamabad bombarda Kabul, più di 400 morti e 250 feriti; Pakistan. Nuovi raid su Kabul, almeno 6 morti e 15 feriti; Il Pakistan ha bombardato di nuovo l’Afghanistan, uccidendo quattro persone.

Il governo afgano accusa il Pakistan: 'Almeno 400 morti in un raid su un ospedale'Il governo talebano al potere in Afghanistan afferma che almeno 400 persone sono state uccise e 250 ferite in un raid aereo pachistano su un ospedale per la riabilitazione da droghe a Kabul: lo scri ... ansa.it

Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan negaLeggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan nega ... tg24.sky.it

L’accusa di Hrw: “Israele usa munizioni al fosforo bianco contro i civili in Libano” x.com

Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della Nato, accusandoli di non fare abbastanza per la difesa comune e di restare «nelle retrovie» durante i conflitti. Le dichiarazioni arrivano mentre gli Stati Uniti portano avanti l’offensiva contro l’Iran senza coinvolg - facebook.com facebook