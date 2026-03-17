Afghanistan Kabul | 400 morti per un raid pakistano su un ospedale Islamabad nega

L’Afghanistan ha dichiarato che un raid aereo pakistano ha provocato almeno 400 vittime in un ospedale di riabilitazione per tossicodententi a Kabul nella serata di lunedì, mentre il Pakistan ha negato ogni coinvolgimento. La notizia ha suscitato scalpore, ma ancora non ci sono conferme ufficiali da entrambe le parti.

L’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver ucciso almeno 400 persone in un raid aereo contro un ospedale di riabilitazione per tossicodipendenti nella capitale afghana, nella tarda serata di lunedì. L’episodio ha segnato una drammatica escalation di un conflitto iniziato alla fine del mese scorso e caratterizzato da ripetuti scontri transfrontalieri e raid aerei all’interno dell’Afghanistan. Gli appelli internazionali per un cessate il fuoco sono rimasti inascoltati.Il Pakistan ha respinto l’accusa di aver colpito un ospedale, affermando che i suoi attacchi, condotti anche nell’Afghanistan orientale, non hanno colpito alcun obiettivo civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Afghanistan, Kabul: “400 morti per un raid pakistano su un ospedale”. Islamabad nega Articoli correlati Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. Leggi anche: **Pakistan-Afghanistan: Islamabad bombarda Kabul, scontri al confine** Afghanistan Accuses Pakistan of Kabul Hospital Strike Killing 400, Islamabad Denies Claims | AH1B Tutti gli aggiornamenti su Afghanistan Kabul 400 morti per un raid... Temi più discussi: Islamabad bombarda Kabul, più di 400 morti e 250 feriti; Bombardato un ospedale di Kabul, 400 morti; Afghanistan: Quattrocento morti in raid su centro medico. Il Pakistan nega; L'Afghanistan dichiara 400 morti in un attacco aereo pakistano su un ospedale di Kabul, il Pakistan respinge le accuse. Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan negaLeggi su Sky TG24 l'articolo Afghanistan, centinaia di morti in raid su centro medico a Kabul. Il Pakistan nega ... tg24.sky.it Afghanistan: «Quattrocento morti in raid su ospedale». Il Pakistan negaIl governo di Islamabad sostiene di aver condotto nella notte «operazioni aeree di precisione» contro gruppi militanti a Kabul e Nangarhar ... ilsole24ore.com Fuoco incrociato tra Pakistan e Afghanistan: 2 morti Le autorità afghane hanno annunciato che almeno due bambini sono stati uccisi da attacchi provenienti dal Pakistan. Altre 10 persone sono invece state ferite. I combattimenti sono stati segnalati sulle aree d - facebook.com facebook Afghanistan, dove tutto cambia per non cambiare mai ift.tt/UISq5T3 #evento #takethedate x.com