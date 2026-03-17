Nelle ultime partite, il calciatore turco ha segnato il gol da più lontano nella storia della Liga, mentre l’attaccante inglese dell’Arsenal si è fatto notare a 16 anni e 74 giorni, diventando il più giovane a segnare in Premier League. Questi eventi rappresentano alcune delle prime volte più significative di questa stagione nel calcio europeo.

Non è stato un weekend, ma un allegro carnevale di giovani atleti. Come se lo sport avesse voluto consolare il mondo afflitto, perché i ragazzi promettono il futuro che le guerre e le bombe negano. Sabato, in coda a Real Madrid-Elche, Arda Güler riceve palla nella sua metà campo. Neppure un pazzo calcerebbe da 70 metri. Ma a 21 anni non si ragiona, si sogna. Un meraviglioso arcobaleno attraversa il Bernabeu e spiove in rete. Mai visto nella Liga un gol da così lontano. Mai visto in Premier un gol giovane come quello di Max Dowman: 16 anni e 74 giorni. Il Bimbo dell’Arsenal riceve palla nella stessa posizione di Güler. Dribbla un avversario di testa, alla Kakà; se passa la palla al compagno, è gol fatto, perché nella metà campo del disperato Everton non c’è nessuno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lacrime e arcobaleno: le prime volte di Dowman e Antonelli. Meraviglia Güler

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