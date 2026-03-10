Nella puntata del 10 marzo de La Volta Buona, si sono condivise opinioni sulla performance di Frassica, valutato con un 5, e di Biggio, premiato con un 8. La trasmissione ha mostrato ancora una volta il suo stile diretto, offrendo una panoramica di commenti, gossip e notizie di attualità. I partecipanti si sono confrontati su vari temi, senza approfondire cause o motivazioni, mantenendo un tono immediato e concreto.

La Volta Buona non si smentisce e anche nella puntata del 10 marzo regala spunti interessanti di gossip, argomenti di discussione e tante notizie. A tenere banco è, ancora una volta, la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026, ma si parla anche del futuro artistico di Stefano De Martino e dello scontro fra Nino Frassica e Valeria Marini dopo la battuta del comico sul palco dell’Ariston. Valeria Marini (ancora) contro Nino Frassica. Voto: 5. Non sembra destinata a finire la polemica nata proprio a La Volta Buona con protagonisti Valeria Marini e Nino Frassica. Qualche giorno fa, nel corso della trasmissione, la showgirl era scoppiata a piangere, affermando di essere rimasta offesa da una battuta fatta dal comico durante la sua partecipazione a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 10 marzo: la Marini non perdona Frassica (5), Biggio travolge tutti (8)

Articoli correlati

La Volta Buona, pagelle del 5 marzo: Frassica si scusa con la Marini (9), gaffe della Balivo su Al Bano e Romina (7)Poteva mancare il tema più caldo del momento a La Volta Buona? Certo che no: il Festival di Sanremo continua a dominare la scaletta del...

La Volta Buona, pagelle 4 marzo: Marini in lacrime sulla battuta di Frassica (6), scontro in studio per Sal Da Vinci (5)Le polemiche di Sanremo 2026, le lacrime di Valeria Marini e l'intervento a sorpresa di Aldo Cazzullo dopo le parole su Sal Da Vinci: la puntata...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volta Buona

Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 2 marzo: la valletta di De Martino a Sanremo (7), Balivo spegne Magalli (10); La Volta Buona, pagelle 4 marzo: Marini in lacrime sulla battuta di Frassica (6), scontro in studio per Sal Da Vinci (5); Sanremo, Laura Efrikian (ex moglie di Morandi) commossa per Tredici Pietro: Non aveva bisogno di Gianni, bravissimi; La Volta Buona, pagelle del 5 marzo: Frassica si scusa con la Marini (9), gaffe della Balivo su Al Bano e Romina (7).

La Volta Buona, pagelle del 5 marzo: Frassica si scusa con la Marini (9), gaffe della Balivo su Al Bano e Romina (7)A La Volta Buona Frassica si scusa con la Marini (a modo suo), Sal Da Vinci ancora al centro delle critiche e la gaffe di Balivo su Al Bano e Romina. dilei.it

La Volta Buona, pagelle del 9 marzo: il riscatto di Sal Da Vinci (10) e il messaggio di Anita Caprioli (9)Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume, con un occhio particolare ... dilei.it

«Vorrei passare il resto della vita con te e vorrei conoscerlo». Pamela Aicardi ha condiviso questo momento decisivo della sua storia con Andrea Brambilla, noto a tutti come Zuzzurro, durante una chiacchierata a La Volta Buona. Tornando indietro con la mem - facebook.com facebook

Nel pomeriggio di #Rai1, la seconda parte de "La volta buona" ha raggiunto un pubblico di 1 milione 734 mila spettatori e il 19,8% di share. #AscoltiTv x.com