Il candidato sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, è stato rieletto presidente della Provincia con 49.043 voti ponderati, superando l’avversario Luca Paolorossi di Filottrano, che ha ottenuto 35.000 voti. La sua vittoria include anche il sostegno di alcuni elettori di centrodestra, e si è distinta per il rifiuto di slogan e favole a favore di una campagna basata sulla serietà.

Ancona, 16 marzo 2026 – Con 49.043 voti ponderati il candidato sindaco di Polverigi, Daniele Carnevali, è stato rieletto presidente della Provincia per i prossimi quattro anni, battendo l’avversario Luca Paolorossi, sindaco di Filottrano, che ha ottenuto 35.266 voti ponderati. Una differenza di 13.777 voti ponderati. A differenza delle elezioni amministrative comunali, il corpo elettorale non era composto dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica in tutta la provincia. Su un elettorato totale di 663 (47 Comuni), i votanti domenica sono stati 546 e cioè l’82%. Presidente Carnevali, un vantaggio di quasi 14mila voti ponderati e il sostegno di 316 consiglieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vittoria di Carnevali: “Votato pure dal centrodestra. Alle favole e agli slogan hanno preferito la serietà”

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