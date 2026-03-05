Sorpresa in parlamento esponenti Pd con la maggioranza | Hanno votato col centrodestra

In parlamento, alcuni esponenti del Partito Democratico si sono schierati con la maggioranza, votando insieme al centrodestra. Sul fronte internazionale, la guerra in Iran resta sotto osservazione, mentre il governo italiano monitora attentamente gli sviluppi del conflitto e le eventuali conseguenze sulla stabilità europea.

Mentre sullo scenario internazionale continua a pesare la guerra in Iran, il governo italiano segue con attenzione gli sviluppi del conflitto e le possibili ripercussioni sull’equilibrio geopolitico e sulla sicurezza europea. Palazzo Chigi ha ribadito nelle ultime ore la necessità di evitare un’ulteriore escalation militare, mantenendo al tempo stesso una linea di piena collaborazione con gli alleati occidentali e con la Nato. Il conflitto, che coinvolge indirettamente diversi attori regionali e internazionali, è osservato con preoccupazione anche per le sue conseguenze economiche e diplomatiche, mentre l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni insiste sulla difesa dei valori democratici e sulla tutela delle comunità minacciate dall’odio e dall’estremismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Chi ha “sfregiato” veramente il Parlamento? Gli esponenti di sinistra condannati per mafiaRoma, 31 gen – In seguito all’annuncio della presentazione della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione...