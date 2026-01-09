Non si devono leggere le favole alle scarpe. Non è opportuno. Potrebbero appassionarsi e prenderle per vere. E fare cose sconsiderate. Come accadde ad un paio di stivali quel pomeriggio che ascoltarono, forse per sbaglio, la favola de “Il gatto con gli stivali”. – Che stivali fortunati – disse lo stivale destro. – Viaggi, castelli, inganni eleganti. – aggiunse il sinistro. – . e un padrone diventato marchese! – concluse il destro. Detto fatto si guardarono e scapparono dalla loro casa. Non c’erano animali, si dissero con un colpo di tacco. Al primo angolo, seduto su un muretto a leccarsi una zampa, incontrarono un gatto tigrato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Favole dell’abbandono: Favole alle scarpe

