La storia della lotta degli abitanti delle Vele di Scampia | Così abbiamo costruito il futuro

La storia delle Vele di Scampia è quella di un territorio segnato da sfide e rinascite. Dall’occupazione delle aree dopo il terremoto, fino agli interventi di abbattimento degli edifici, gli abitanti hanno affrontato momenti di difficoltà con tenacia. Questa narrazione ripercorre la lotta e la determinazione del popolo delle Vele, testimonianza di un percorso di resistenza e di speranza per il futuro.

Dall'occupazione post terremoto fino all'epilogo con gli abbattimenti recenti. La storia del popolo delle Vele è fatta di lotta e determinazione. Così sono riusciti nell'impresa di riqualificare una "discarica sociale".🔗 Leggi su Fanpage.it

Scampia, iniziata la demolizione della Vela Rossa: è l’ultima delle Vele ad essere abbattutaA Scampia ha preso il via la demolizione della Vela Rossa, ultima delle Vele di Napoli ad essere abbattuta.

Scampia non è più il quartiere delle Vele, abbattuta la Vela Rossa

