Jessie Buckley, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice protagonista per il film Hamnet, indossa un abito arancione che si prevede farà tendenza. La attrice torna nelle sale interpretando il ruolo della moglie di Frankenstein, riprendendo il suo percorso nel cinema con una nuova presenza sul grande schermo.

Un film a dir poco caotico, ma nel caos spicca un dettaglio in particolare: i costumi. O meglio, il costume. Perché sì, per l'intero film Buckley indossa un solo abito di scena: un vestito di seta color arancio acceso, con una linea da slip dress anni Trenta, completo di maniche corte a sbuffo e uno scollo profondo che lascia intravedere un reggiseno in pizzo nero. Il tutto accessoriato con collant verde petrolio e stivaletti rosso fuoco. In pratica un po' flapper, un po' punk, molto Vivienne Westwood. Con Christian Bale nei panni di Frankenstein, il mostro più in voga del cinema quest'anno, La sposa! prende il mito classico e lo trascina in una Chicago anni Trenta delirante, tra melodramma, gangster movie e un immaginario volutamente sopra le righe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La vincitrice dell'Oscar Jessie Buckley ha un abito tutto nuovo e arancione, che diventerà cult

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