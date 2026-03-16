Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo che, alla sua morte, è diventato l’unico erede del suo patrimonio. Tra i beni lasciati ci sono i diritti d’autore, quelli sull’immagine, la voce e anche il nome, sia anagrafico che artistico. Gianluca Pelloni Bulzoni è stato indicato come l’unico destinatario di tutto ciò che apparteneva alla cantante.

Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo che, alla sua morte, è diventato l’unico erede legittimo di tutto il suo patrimonio: dai diritti d’autore a quelli sull’immagine, dalla voce al nome — sia quello anagrafico sia quello artistico. La notizia, rivelata in esclusiva dal Corriere della Sera, emerge da un’ordinanza del Tribunale di Roma datata 6 febbraio scorso, depositata nell’ambito di un contenzioso legale che nulla aveva a che fare, almeno in apparenza, con la vita privata della grande artista scomparsa il 5 luglio 2021. L’uomo si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dove oggi dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, casa editrice musicale di cui è titolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo: ora Gianluca Pelloni Bulzoni è erede del suo patrimonio

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