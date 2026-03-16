Dal Corriere della Sera si apprende che, nelle carte di una causa legale, emerge la presenza di un figlio adottivo di Raffaella Carrà, identificato come il suo segretario e erede, Gian Luca Pelloni Bulzoni. La notizia si diffonde a seguito di un procedimento giudiziario avviato da una parte coinvolta. La vicenda riguarda dettagli dei rapporti familiari e professionali della cantante.

Bulzoni, che oggi dirige la Arcoiris edizioni musicali, aveva effettuato questa richiesta al Tribunale di Roma proprio in qualità di erede di Raffaella Carrà. «Premetteva il ricorrente di essere figlio adottivo e unico erede legittimo della nota artista», si legge nelle carte, e «titolare quindi dei diritti sull’immagine, sulla voce e sul nome (reale e d’arte), nonché dei dati, delle informazioni sulla sua vita personale e professionale perché altresì titolare del diritto morale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno dell’artista». La giudice Laura Centofanti del Tribunale capitolino, tuttavia, non ha concesso l'inibitoria richiesta perché ad oggi le 36 rappresentazioni teatrali del musical Ballo ballo, successive al film del 2020, si sono già svolte e non ne sono previste altre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raffaella Carrà, dalle carte di una causa emerge «un figlio adottivo»: è il suo segretario ed erede Gian Luca Pelloni Bulzoni

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