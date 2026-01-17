Un anno da record Musei 36mila biglietti | Pinacoteca e Forte i luoghi più amati

Nel 2025, i Musei Civici della città hanno registrato un aumento significativo delle visite, raggiungendo complessivamente 36.000 biglietti venduti. La pinacoteca e il Forte si confermano tra i luoghi più frequentati, contribuendo a un anno da record per la cultura locale. Questa crescita testimonia l’interesse crescente del pubblico verso il patrimonio artistico e storico della città.

E' un vero boom di presenze quello registrato dai Musei Civici cittadini nel 2025. Dopo il record ottenuto nel 2024 con 30.257 visitatori, lo scorso anno è stata toccata quota 36.290. Un risultato straordinario che, come commentato dal direttore Stefano Papetti "è certificato dai numeri di tagliandi staccati dalla biglietteria elettronica, quindi decisamente veritieri rispetto a quelli approssimativi di altre strutture museali". A presentare i dati del 2025 è stato il sindaco Marco Fioravanti, affiancato proprio dal professor Stefano Papetti, dai rappresentanti delle cooperative Integra e Il Picchio, Fabio Bracchi, Cristina Peroni e Cristiano Massari che gestiscono i musei, dalla social media manager Alessia Campanelli, dalla dirigente Patrizia Celani e dalla responsabile del Servizio Cultura, Valeria Zeppilli.

