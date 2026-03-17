Martedì 17 marzo le salme di un uomo e di una donna saranno trasportate a Cernusco dopo un incidente a Caravaggio, avvenuto poco prima di mezzogiorno, che ha causato un grave schianto. L’uomo gestiva un negozio a Treviglio e era padre di famiglia, mentre la donna era sua nonna. L’incidente si è verificato pochi istanti prima di un pranzo programmato.

IL LUTTO. Martedì 17 marzo le salme di papà e nonna saranno riportate a Cernusco. Fabio Saladdino gestiva uno store a Treviglio: «Orgoglioso delle figlie». Era diretta per pranzare all’agriturismo «Podere Montizzolo» di Caravaggio la famiglia di Cernusco sul Naviglio (Milano) uscita distrutta, domenica 15 marzo, dallo scontro frontale contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta sulla provinciale Rivoltana. A causa dell’impatto, avvenuto a pochi metri dall’ingresso dell’attività ricettiva che si affaccia proprio sulla Rivoltana, sono morti Fabio Saladdino, 38 anni, e la suocera Adele Villa, di 73. Se la sono invece cavata con ferite non gravi la moglie del trentottenne, Silvia Goretti, e le due figlie di 5 e 6 anni: tutte e tre, al momento, sono ricoverate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La tragedia a Caravaggio: «Quasi arrivati al pranzo, poi lo schianto improvviso»

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2 Continuo il discorso sulla chiesa di Santa Maria del Popolo. Tra le due famose tele dipinte dal Caravaggio, la Conversione di San Paolo e il Martirio di San Pietro, troviamo un altro capolavoro: l’Assunzione della Vergine, dipinta da Annibale Carracci nel 160 - facebook.com facebook

#LInfernoDeiViventi #SalaLettura @SalaLettura Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue Salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Quasimodo Caravaggio x.com