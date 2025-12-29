Incidente spaventoso in Italia a bordo anche un bambino | lo schianto all’improvviso

Un incidente stradale si è verificato nel centro di San Pietro Vernotico lunedì 29 dicembre, coinvolgendo due veicoli e causando tre feriti, tra cui un bambino di sette anni. L’evento ha provocato danni materiali significativi e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento.

Un incidente stradale ha scosso il centro di San Pietro Vernotico nel tardo pomeriggio di lunedì 29 dicembre, causando tre feriti, tra cui un bambino di 7 anni, e ingenti danni a due veicoli. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Fanin e via Pier Giovanni Rizzo. Gli automobilisti coinvolti erano a bordo di un' Alfa Romeo Giulietta e di una Fiat Punto. Entrambi i mezzi, dopo l'impatto, sono finiti contro il prospetto di un'abitazione, mentre la Giulietta ha danneggiato anche un'auto parcheggiata in via Federico Melli. La violenza dell'impatto ha fatto scoppiare gli airbag dei veicoli. Nella Fiat Punto c'era solo il conducente, mentre sulla Giulietta viaggiavano una donna e il figlio di 7 anni, rimasto ferito nell'incidente.

