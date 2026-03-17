La Todde paga la società che premia il suo consulente

La giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha versato dei fondi a una società di consulenza campana che ha premiato un suo consulente. La questione ha attirato l’attenzione dei media e del mondo politico, poiché le tempistiche delle operazioni sembrano collegare direttamente le decisioni della Regione con le attività della società. La vicenda riguarda direttamente le modalità di gestione dei finanziamenti pubblici e i rapporti tra enti e consulenti.

La Sardegna resta al centro di un dibattito politico e mediatico acceso, innescato da una serie di coincidenze temporali che legano la giunta regionale di Alessandra Todde (foto) a una società di consulenza campana. La vicenda, portata alla luce con un'inchiesta dal portale indip.it lo scorso settembre, ruota attorno all'assegnazione di fondi pubblici e a prestigiosi riconoscimenti che sembrano muoversi lungo un unico binario. Tutto ha inizio ad aprile 2025, quando, stando all'inchiesta, attraverso la Legge di Stabilità, la Regione Sardegna avrebbe destinato 200.000 euro alla Insulae, una realtà consulenziale con base in Campania, apparentemente senza selezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Todde paga la società che premia il suo consulente Articoli correlati L’asse Campania-Sardegna e il premio al consulente di ToddeC’è un caso esploso alcuni mesi fa in Sardegna che ancora fa parlare e riguarda un premio consegnato da una società di consulenza campana al... Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report, la sfuriata in diretta: “Il suo consulente mi spia” | VIDEOLuca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci e Report all’inizio della sua trasmissione, in onda su Rai3. Aggiornamenti e notizie su Todde paga Discussioni sull' argomento Giunta Todde, nuovo scossone nell'esecutivo regionale: al posto di Mariaelena Motzo arriva Sebastian Cocco; Sanità, in tutta la Sardegna regna la disperazione: dov’è la Todde?; Senegal, la sinistra che criminalizza i gay. E l’Europa paga il conto; Intervista a mani nude sugli aeroporti. Sanità in Sardegna. La propaganda della Todde è inutile. I veri numeri sui pronto soccorso sono spaventosi e vanno raccontati. Il concorso che prevede l’assunzione di 44 nuovi medici d’emergenza e urgenza in tutta la Sardegna, in realtà, riguarda prevalent - facebook.com facebook