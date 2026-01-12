Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report la sfuriata in diretta | Il suo consulente mi spia | VIDEO

Durante la trasmissione su Rai3, Luca Barbareschi ha espresso una dura critica nei confronti di Sigfrido Ranucci e del programma Report, affermando che il suo consulente sarebbe stato spiato. La discussione ha suscitato attenzione per le sue dichiarazioni dirette e il tono deciso, aprendo un dibattito sulle questioni di privacy e trasparenza nel giornalismo televisivo.

Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci e Report all’inizio della sua trasmissione, in onda su Rai3. Al termine del programma d’approfondimento, infatti, il giornalista ha passato la linea a Barbareschi affermando: “L’offerta di Rai3 continua”. Il presentatore, alla guida di Allegro ma non troppo, in onda subito dopo Report, non ha gradito il fatto di non essere stato citato da Ranucci. “Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha affermato il presentatore – Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro ma gli fa fatica. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report, la sfuriata in diretta: “Il suo consulente mi spia” | VIDEO Leggi anche: Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia» Leggi anche: Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia”; La Lega di Salvini all'attacco di Report: Prima i dossieraggi abusivi, ora la fuga di dati sensibili dallo studio di un consulente del programma: uno scandalo da approfondire. Barbareschi contro Ranucci: “Il conduttore di Report dimentica il mio nome. Strano, il suo consulente mi spia” - Luca Barbareschi attacca Sigfrido Ranucci per non aver “passato la linea” ad Allegro ma non troppo e tira in ... fanpage.it

Luca Barbareschi, rissa a distanza con Ranucci dopo Report: "Stai attento" - Report non passa la linea ad Allegro ma non troppo e scoppia una bufera: minaccia di querela e la replica del giornalista. libero.it

Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia» - «Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo – ha detto Barbareschi all’inizio del programma . msn.com

“Spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale eppure non si è fatto sentire nessuno”. Luca Barbareschi ha parlato del rapporto con i suoi sei figli. L’unico a f - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.