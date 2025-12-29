La T Gema doppia gioia | Desio ko e final four di Coppa Italia

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La T Gema conferma il suo momento positivo, vincendo contro Desio e approfittando della sconfitta di Vicenza. Con questa vittoria, la squadra si classifica al secondo posto nel girone di andata e si qualifica alle Final Four di Coppa Italia, che si terranno a marzo. La semifinale vedrà la T Gema affrontare la Virtus Roma, mentre Vigevano e Pallacanestro Livorno si sfideranno nell’altra semifinale.

Pistoia, 28 dicembre 2025 – Solida, concreta e tanto fisica e profonda. La T Tecnica Gema prosegue nel sentiero della crescita, batte Desio e, complice il ko di Vicenza a Orzinuovi, si prende il secondo posto al termine del girone di andata e la conseguente qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, dove a marzo se la vedrà con la Virtus Roma (l’altra semifinale tra Vigevano e Pallacanestro Livorno), da detentrice del trofeo. I lunghi fanno la differenza per portare a casa la tredicesima vittoria stagionale: bene tutti, da Vedovato e Acunzo in doppia-doppia, fino a Straumanis e Fratto dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la t gema doppia gioia desio ko e final four di coppa italia

© Sport.quotidiano.net - La T Gema, doppia gioia: Desio ko e final four di Coppa Italia

Leggi anche: La T Gema in scioltezza. Dominio rossoblù a Casale. In sei vanno in doppia cifra

Leggi anche: Vuelle, obiettivo Final Four di Coppa Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La T Gema, doppia gioia: Desio ko e final four di Coppa Italia.

t gema doppia gioiaLa T Gema, doppia gioia: Desio ko e final four di Coppa Italia - Un prova solida e la sconfitta di Vicenza garantiscono l’accesso al torneo. sport.quotidiano.net

La T Gema strapazza Latina, ma perde Chiarini. Attacco super: cinque uomini in doppia cifra - BENACQUISTA ASSICURAZIONI : Merletto 7, Mennella 8, Rossi 9, Guastamacchia 11, Caffaro 25, Paci 5, Amo 4, Palombo 2, Tomcic 1, Zappone, Giancarli ne, Baldasso ne. lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.