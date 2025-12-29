La T Gema doppia gioia | Desio ko e final four di Coppa Italia

La T Gema conferma il suo momento positivo, vincendo contro Desio e approfittando della sconfitta di Vicenza. Con questa vittoria, la squadra si classifica al secondo posto nel girone di andata e si qualifica alle Final Four di Coppa Italia, che si terranno a marzo. La semifinale vedrà la T Gema affrontare la Virtus Roma, mentre Vigevano e Pallacanestro Livorno si sfideranno nell’altra semifinale.

Pistoia, 28 dicembre 2025 – Solida, concreta e tanto fisica e profonda. La T Tecnica Gema prosegue nel sentiero della crescita, batte Desio e, complice il ko di Vicenza a Orzinuovi, si prende il secondo posto al termine del girone di andata e la conseguente qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, dove a marzo se la vedrà con la Virtus Roma (l’altra semifinale tra Vigevano e Pallacanestro Livorno), da detentrice del trofeo. I lunghi fanno la differenza per portare a casa la tredicesima vittoria stagionale: bene tutti, da Vedovato e Acunzo in doppia-doppia, fino a Straumanis e Fratto dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

