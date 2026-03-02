La T Gema si strappa i cerotti ed esulta All’overtime Jackson respinge Vicenza

La T Gema di Montecatini ha vinto una partita combattuta contro Vicenza, terminata con un punteggio di 80 a 74. Jackson ha segnato 25 punti mentre Bargnesi ha contribuito con 20. La squadra di casa ha festeggiato in modo energico dopo aver superato i minuti regolamentari e aver ottenuto la vittoria all’overtime. Tra i giocatori in campo anche D’Alessandro, Fratto e Vedovato.

La T Tecnica Gema 80 S4 Energia 74 LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini, Jackson 25, D’Alessandro 5, Fratto 15, Vedovato 9; Bargnesi 20, Isotta 4, Strautmanis 2, Benvenuti ne, Del Vigna ne, Acunzo ne, Passoni ne. All. Andreazza. S4 ENERGIA VICENZA: Pisano 7, Gasparin 5, Da Campo 21, Marangoni 12, Vanin 5; Beretta 10, Carr 10, Marchet 4, Preti ne, Cecchin ne. All. Ghirelli. Arbitri: Caforio, Di Salvo e Giambuzzi. Parziali: 12-17, 30-28, 47-50, 69-69. Mancano i giocatori, non le emozioni: pur incerottate La T Gema Montecatini e S4 Energia Vicenza danno vita ad un match agguerrito, che si trascina oltre i quaranta minuti e al termine del quale gli uomini di Andreazza hanno la meglio per 80-74. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La T Gema si strappa i cerotti ed esulta. All’overtime Jackson respinge Vicenza Testo unico sul turismo, Cassazione respinge il ricorso del governo. Esulta la Regione ToscanaIl governatore Eugenio Giani: "La sentenza rafforza il principio dell’autonomia regionale in un settore così importante". Turismo | Affitti brevi e testo unico della Regione, la Consulta respinge il ricorso del Governo. Esulta Giani: "Vittoria"La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sul testo unico del turismo elaborato dalla Regione Toscana. Approfondimenti e contenuti su Gema. Argomenti discussi: La T Gema si strappa i cerotti ed esulta. All’overtime Jackson respinge Vicenza. Capolinea La T Gema- Lotta, equilibrio, illusioni. Mestre strappa nel finale. I termali restano al paloAl PalaCarrara gara-5 amarissima per i rossoblù, traditi dagli uomini-chiave. Un match agonisticamente intenso e tirato, con sorpassi e contro-sorpassi. Ma nel momento clou si spegne la luce: stagione ... lanazione.it La T Tecnica Gema da sballo: è primato. Vigevano ’schiantata’ al PalaCarraraAlla domanda se La T Tecnica Gema Montecatini fosse pronta per dare l’assalto a questo campionato il campo ha dato una prima risposta. Affermativa. I leoni di coach Marco Andreazza ruggiscono e ... lanazione.it