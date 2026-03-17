la strada del grifone un punto un altro passo

Nella ventisettesima giornata di campionato, il Grosseto ha pareggiato in casa contro lo Scandicci. Nonostante il risultato, la squadra ha conservato lo stesso vantaggio su una delle inseguitrici e ha incrementato il distacco dall’altra. La partita si è conclusa con un punto per il Grosseto, confermando la posizione in classifica in un momento chiave della stagione.

L’aspetto più interessante della ventisettesima giornata di campionato è che il Grosseto, nonostante il pareggio interno con lo Scandicci, ha mantenuto lo stesso vantaggio su una inseguitrice ed ha aumentato il vantaggio sull’altra inseguitrice. Con una giornata in meno da giocare. E’ chiaro che un pareggio interno ottenuto dalla ’corazzata biancorossa’ può provocare un po’ di delusione tra gli sportivi ed i tifosi maremmani che sono stati abituati troppo bene da Marzierli e compagni, ma va ricordato che in campo ci sono anche gli avversari e che non sempre è possibile avere risultati eccellenti. La vera nota dolente domenicale, invece,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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