La strada del Grifone Preso un altro difensore

Il Grosseto accoglie un nuovo difensore nel suo staff. Si tratta di un giovane calciatore nato nel 2005, che si è unito alla squadra già da ieri pomeriggio. La sua presenza rafforza la rosa e rappresenta un passo importante per il club nel rafforzare la linea difensiva. La squadra si prepara così a proseguire la stagione con nuovi stimoli e obiettivi.

Un altro arrivo in casa del Grosseto. Si tratta del giovane Filippo Maggini, difensore classe 2005, che da ieri pomeriggio si è aggregato al gruppo di mister Indiani. Cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli, con all’attivo già 10 presenze in serie C con la maglia del Pontedera, Maggini viene considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Ieri pomeriggio i biancorossi hanno disputato la seduta di allenamento allo stadio ’Zecchini’ in vista della trasferta di domenica in casa del Poggibonsi. Il Grosseto ritrova, sulla panchina avversaria, l’ex Gigi Consonni: con il suo arrivo i giallorossi senesi, sempre in precaria posizione di classifica, stanno risalendo la china. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La strada del Grifone. Preso un altro difensore Perin Genoa, svolta definitiva nel futuro del portiere bianconero corteggiato dal Grifone: la Juve ha preso questa decisione! Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Perin Genoa, stop alla trattativa: i bianconeri comunicano il rifiuto dell’offerta ufficiale, il portiere aveva già... Grifone sempre attivo. In arrivo un altro UnderUn volto nuovo ieri pomeriggio tra i biancorossi che hanno iniziato la preparazione settimanale al Centro sportivo di Roselle in vista della... Temi più discussi: La strada del Grifone. Preso un altro difensore; Sulla strada del Genoa spunta un’Inter ferita e sabato senza due big; De Rossi felice per il Genoa, la battuta fa ridere tutti su Florenzi: S'è accollato con altri amici...; Caon espugna lo Zecchini, quarto ko in campionato per il Grifone. La marcia del Grifone. Squadra super. E i tifosi?Dopo l’impresa ad Altopascio contro il Tau i biancorossi di mister Indiani domenica tornano davanti al pubblico amico ospitando l’ Orvietana per l’ottava giornata del girone di ritorno. Capitan Marzie ... lanazione.it La strada del Grifone. Tre punti importantiSono arrivati i primi tre punti per il Grosseto e questo è il dato più importante della seconda giornata di campionato. I biancorossi di mister Indiani hanno superato l’ostico Foligno al termine di un ... lanazione.it Sulla strada del Genoa spunta un’Inter ferita e sabato senza due big Ieri la cocente eliminazione in Champions: contro i rossoblù la squadra di Chivu si rituffa in campionato per blindare lo scudetto. Al Meazza Otoa e Norton-Cuffy in dubbio di Carlo Danani per - facebook.com facebook