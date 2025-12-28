Castello delle Cerimonie i proprietari del ristorante la Sonrisa ricorrono alla Corte Europea E il Comune vuole più soldi

Il Castello delle Cerimonie, gestito dal ristorante La Sonrisa, ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, denunciando i ritardi nel procedimento giudiziario relativo alla confisca per lottizzazione abusiva del locale. Contestualmente, il Comune di Napoli solleva questioni sulla richiesta di maggiori risorse finanziarie. Questa vicenda evidenzia le complessità legali e amministrative attorno alla gestione del noto ristorante napoletano.

