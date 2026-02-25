Carmelo Cinturrino resta in carcere il giudice | Può inquinare le prove e uccidere ancora

Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo a Milano, resterà in carcere: riconosciuto il pericolo di reiterazione e il rischio inquinamento probatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pusher ucciso a Milano, arrestato per omicidio volontario il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Può uccidere ancora, profilo pericoloso e inquietante”Il pusher morto a Milano è stato ucciso durante un conflitto legato al traffico di droga, e l’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario ha suscitato grande scalpore.

“Carmelo Cinturrino può uccidere ancora”. I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore: “Pericoloso e violento, fa paura”Carmelo Cinturrino, coinvolto in un episodio violento, ha minacciato i colleghi con atteggiamenti aggressivi.

Temi più discussi: Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato, dovevo fare rispettare la legge. Chiedo scusa ai poliziotti. Un collega: Taglieggiava un disabile; Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca; Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Il mea culpa di Carmelo Cinturrino: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa. E il Sap restituisce i soldi della raccolta fondi.

Gip Milano, Cinturrino resta in carcereResta in cella l'assistente capo di polizia, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. (ANSA) ... ansa.it

Convalidato l'arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher si difende: «Ho perso la testa, ma non prendevo soldi»L'assistente capo ha confermato la ricostruzione degli inquirenti, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. I testimoni: «Girava con un martello, che usava per i pestaggi» ... milano.corriere.it

Vittorio Pisani, capo della polizia: "Via la divisa a Carmelo Cinturrino, lo destituiamo subito. Ha tradito" Niente più divisa per Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia fermato per l'omicidio volontario del 28enne ucciso con un proiettile alla testa nel - facebook.com facebook

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Il giro di spaccio Carnevale". Così avrebbe risposto Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato di aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio al boschett x.com