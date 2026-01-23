Sopravvalutato o sottovalutato? L' eterno dilemma che accompagna Leao

Leao si trova al centro di un dibattito che ne valuta il reale valore. Tra gol e assist, sta vivendo una delle sue stagioni più positive con il Milan, nonostante alcune criticità fisiche e le modifiche tattiche adottate da Allegri. In questo contesto, è importante analizzare oggettivamente la sua performance e il ruolo che ricopre nella squadra, senza lasciarsi influenzare da giudizi affrettati o stereotipi.

È il suo destino, a cui non riesce a sottrarsi anche se è immaginabile che lo vorrebbe tanto. Rafael Leao resta inevitabilmente uno dei massimi oggetti di discussione tra i tifosi rossoneri a prescindere da cosa faccia, come giochi e ciò che dica. Raramente ci sono stati giocatori così divisivi e vivisezionati dall'opinione pubblica rossonera. La premessa è che rispetto alla scorsa stagione - quando si era toccato il punto più basso del rapporto tra il numero 10 e la sua gente, che lo aveva anche fischiato pesantemente a San Siro più di una volta -, i rapporti quest'anno sono decisamente buoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

